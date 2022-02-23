Как новые санкции Великобритании и США повлияют на финансовую систему России

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В отношении ряда российских банков введены санкции Великобританией и США.
Под самые жесткие ограничения попали ВТБ, «ФК Открытие», Новибанк и Совкомбанк, передает Коммерсантъ.
Банки заявляют, что продолжают обслуживать своих клиентов и подготовились к возможным рискам. Так, в ВТБ уверены, что негативные последствия для клиентов будут минимальными. Сбербанк же заявил, что санкции никак не повлияют на доступность средств для клиентов.
Выполнить обязательства перед кредиторами обещает Совкомбанк, подчеркнув, что счета остаются активными и ими можно распоряжаться в России без ограничений. А вот за границей могут возникнуть проблемы с картами этого банка. Также не работают Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Поэтому лучше получить пластиковую карту, если ее нет. Все вклады остаются доступными, но вот обменять валюту пока нельзя.
Действуют ограничения за границей на использование карт банка «ФК Открытие». Поэтому тем, кто находится за рубежом, рекомендуют снять наличные или пользоваться картой другого банка.
Центробанк сообщил, что все операции попавших под санкции банков в рублях будут осуществляться в обычном режиме. ЦБ обещает поддержать банки средствами и в рублях, и в валюте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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