Европа заплутала в трех газовых «соснах»

Европейцам в любом случае придется дорого заплатить за газ. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Александр Собко.

Так, на фоне роста напряженности вокруг Украины, и введенных в отношении России санкций, газ подорожал до 1,6 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Чтобы наполнить газовые хранилища, Европа готова приобретать газ из США, либо из Катара. Это СПГ, и доставляется он в Европу морскими путями.

Окончательно ЕС еще не определился с тем, как будет формироваться цена. ЕС может вновь отталкиваться от биржевых цен, что произошло и в случае с российским газом.

Европейцы твердили о том, что намерены отказаться от российского газа, возлагая надежды на СПГ. США создали с нуля экспортную инфраструктуру по продажам СПГ и стали крупнейшим поставщиком этого товара, обогнав Катар и Австралию. США нарастили экспортные поставки СПГ до 120 млрд кубометров.

Но стоит учитывать, что американские СПГ везут газ там, где его покупают дороже. В итоге на рынке остается больше гибких продаж, которые реагируют на биржевую цену.

«Газпром» в последние годы стремился к тому, чтобы продавать газ дешевле, чем американский СПГ. Сейчас же если американцы переправят свой газ в Европу, возникнет дефицит в Азии, куда шел американский СПГ.

Говорить о том, как изменится ситуация на рынке газа сложно. Возможно Европе удастся за несколько лет заместить 60% российского импорта на СПГ из США. Но нет никаких признаков того, что европейцы уже готовы к этому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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