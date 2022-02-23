В РФ граждане начали массово снимать со счетов валюту: что делать с деньгами

Россияне выстроились в очереди к банкоматам, а также снимают крупные суммы в иностранной валюте.

Накануне появилась информация о том, что теперь для снятия крупных сумм в валюте необходимо заказать операцию. Об этом рассказали клиенты Сбербанка, которые обрались в его отделение на Тверской улице Москвы. Им предложили записаться в очередь и прийти за деньгами на следующий день.

Сразу несколько крупных СМИ сообщили, что в Москве россияне массово обналичивают свои средства. Как сообщила сотрудница Сбербанка, в четверг всю валюту в ее отделении клиенты сняли за час.

Выстраиваются и очереди к банкоматам, чтобы обналичить рублевые счета. Банк «Тинькофф» был вынужден установить лимит в 15 тыс. рублей на снятие наличных. Поступила информация о нехватке наличных средств от клиентов банков ЮникКредит Банк и МКБ.

При этом в крупных банках говорят, что действительно спрос на наличные растет, но утверждают, что нет повода для паники, так как системы работают в штатном режиме, банкоматы пополняются, никаких ограничений на снятие сумм в рублях или в валюте дополнительно не вводилось и не планируется. Без ограничений проводятся и операции в мобильных приложениях банков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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