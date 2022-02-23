Эксперт Шуст: платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT

Платежи внутри России будут осуществляться даже в случае если Запад отключит страну от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил журналистам Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Западные страны вводят санкции в ответ на проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По некоторой информации, рассматривается даже такой столь жесткий вариант, как отключение России от SWIFT.

По словам Шуста, если это произойдет, санкции сильного влияния не окажут на страну.

Российские банки, по его словам, используют российский аналог, СПФС.

Эта система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны, заверил эксперт.

«Розничные платежи будут осуществляться, зарплаты выплачиваться на банковские счета, будут работать POS-терминалы и платежные карты. Банки тем временем будут активно искать альтернативы SWIFT для поддержания трансграничных платежей, чтобы импортеры и экспортеры могли продолжать работу в нормальном режиме», - резюмировал Шуст в беседе с РИА «Новости» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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