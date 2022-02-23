Гражданам в России впишут новый штраф в квитанции ЖКХ с 1 марта 2022 года

Новый неприятный сюрприз ожидает жителей всей Российской Федерации. Людям впишут в расчётный документ по оплате услуг ЖКХ, начиная с марта, ещё один штраф. Многие граждане, проживающие на всей территории страны, получат такие платежки уже в нынешнем марте, а начисления штрафа последуют через 3 дня, то есть с 1 марта. Об этом сегодня пишет информационный онлайн портал PRIMPRESS.

Российским людям вынесли об этом предупреждения компании, осуществляющие вывоз мусора от населения в регионах. Весь 2021 год операторы не взимали с граждан штрафы за просроченные платежи по вывозу мусора. Данную строку в квитанции ЖКХ учредили недавно.

Крупный рынок вывоза мусора раньше лишь начинал развиваться. Теперь же всё это хозяйство, начиная с нынешнего, 2022 года, стало бурно прогрессировать. Ситуация в ЖКХ круто изменилась. Владельцам жилья, не платившим за услугу вывоза мусора в прошлом году, или какое-то время уже в нынешнем году, решили начислять пени. Начинают это делать уже с 1 марта 2022 года.

Специалисты в сфере ЖКХ рассказали: срок начисления новых сумм будет отсчитываться с конца января. До 31 дня просрочки платежа компании простят гражданам. А после 31 дня штраф составит 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. В том случае, если платеж был просрочен на 91 день, размер пени будет равен уже 1/130 ставки ЦБ РФ. Всем, кто не успел оплатить вывоз мусора за январь и февраль, или не сделал это намеренно, новые цифры в квитанциях поступят уже в начале марта, предупредили представители компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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