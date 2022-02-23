Торговые сети в РФ готовятся к ажиотажному спросу на продукты

Сегодня, 08:59

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Торговые сети в РФ готовятся к ажиотажному спросу на продукты
Фото из открытых источников

В торговых сетях России начали готовиться к ажиотажному спросу на продукты длительного хранения.

На фоне обострения геополитической ситуации на Украине, российские торговые сети начали увеличивать объемы заказов, пишет Коммерсантъ. Схожая ситуация наблюдалась в первую волну коронавирусной инфекции, отмечают эксперты.

Так, в период с 16 по 22 марта объемы закупок в натуральном выражении превысили на 17,4% значения предновогодней недели.

С учетом сложившейся ситуации, можно предположить, что у региональных ритейлеров возникнут проблемы с закупкой валюты необходимой для приобретения импортной продукции. Есть также риск разрыва логистической цепочки, поэтому запасы необходимо нарастить заранее. Уже поступают сообщения о сложностях прохождения границы с Латвией и Польшей, где остаются существенные задержки с пропуском транспорта.

Отмечается, что от самих производителей поступают просьбы об увеличении заказов на продукты длительного срока хранения.

Появилась информация и о том, что аптечные сети не смогли сформировать запасы лекарств, поскольку поставщики прервали отгрузку препаратов в целый ряд российских областей. По мнению экспертов, это может быть связано с переоценкой товаров и повышения цен на них в дальнейшем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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