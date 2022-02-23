Россиянам дадут разово по 19 тыс. рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны
Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...Подробнее
До конца текущего месяца единовременную денежную выплату от ПФР получит одна из категорий российских граждан.
Речь идет о единоразовой выплате при рождении ребенка. До 2022 года данными выплатами занималась служба социальной защиты населения. Теперь это сфера Пенсионного фонда.
В связи с переходом полномочий часть россиян до сих пор не получили свои выплаты, несмотря на то, что они были одобрены. Свои заявления граждане подали еще в декабре.
«Когда я смогу получить единовременное пособие при рождении ребенка, назначенное в декабре? Выплата по уходу за ребенком до полутора лет приходила, а единовременного не было», - спрашивает Елена Шлыкова.
В ПФР заверили, что данное пособие поступит на счета граждан РФ уже в этом месяце, то есть до 28 февраля включительно.
«Задолженность перед людьми, накопленная органами соцзащиты, будет погашена Пенсионным фондом до конца февраля», - сообщили в ПФР.
Размер выплаты по рождению ребенка с февраля 2022 года составляет в среднем 20 500 рублей.
Следует отметить, что выплаты по заявлениям, одобренным в прошлом году, будут производиться в старом размере. То есть - 19 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...Подробнее
Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...Подробнее
Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а...Подробнее
Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...Подробнее
Руководитель Смольного Александр Беглов во время прямого эфира на «Радио России» стал хвастаться масштабной...Подробнее
О новой опасности для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, рассказала пенсионный...Подробнее
В США рассчитывают на то, что Китай поможет остановить конфликт на Украине. Об этом пишет обозреватель РИА Новости...Подробнее
Петербург нуждается как минимум в 10 тысячах спортивных площадок. В настоящее время, согласно официальным данным, их в...Подробнее
Комментировать