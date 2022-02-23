Россиянам дадут разово по 19 тыс. рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту

До конца текущего месяца единовременную денежную выплату от ПФР получит одна из категорий российских граждан.

Речь идет о единоразовой выплате при рождении ребенка. До 2022 года данными выплатами занималась служба социальной защиты населения. Теперь это сфера Пенсионного фонда.

В связи с переходом полномочий часть россиян до сих пор не получили свои выплаты, несмотря на то, что они были одобрены. Свои заявления граждане подали еще в декабре.

«Когда я смогу получить единовременное пособие при рождении ребенка, назначенное в декабре? Выплата по уходу за ребенком до полутора лет приходила, а единовременного не было», - спрашивает Елена Шлыкова.

В ПФР заверили, что данное пособие поступит на счета граждан РФ уже в этом месяце, то есть до 28 февраля включительно.

«Задолженность перед людьми, накопленная органами соцзащиты, будет погашена Пенсионным фондом до конца февраля», - сообщили в ПФР.

Размер выплаты по рождению ребенка с февраля 2022 года составляет в среднем 20 500 рублей.

Следует отметить, что выплаты по заявлениям, одобренным в прошлом году, будут производиться в старом размере. То есть - 19 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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