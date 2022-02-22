Каждому 16 тыс. рублей. Кого соцзащита обрадует уже 25 февраля

Начиная с 25 февраля на счета многих россиян поступят денежные выплаты. Речь идет о выплатах, которые получат представители определенных профессий.

Это финансирование коснется медицинских работников, которые работают в зонах борьбы с коронавирусной инфекцией. Для такой категории медработников введены специальные выплаты, начисляемые отдельно от основной заработной платы.

Размер данных выплат напрямую зависит от должности медработника и от того, чем он конкретно занимается. Врачи могут заниматься лечением больных коронавирусной инфекцией либо участвовать в диагностике заболевания.

Врачи, которые работают в стационаре и лечат больных ковидом, получат доплату 3880 рублей за одну смену. Водителю "скорой помощи" доплатят по 1215 рублей за смену.

Можно сказать, что средняя доплата медработникам за одну смену составляет 2 тысячи рублей. Если в месяц человек отрабатывает как минимум восемь рабочих смен, значит, приблизительный размер одной выплаты составит 16 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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