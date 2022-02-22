Каждый гражданин РФ 3980 рублей с 25 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Сегодня, 16:44

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Каждый гражданин РФ 3980 рублей с 25 февраля. Деньги придут на карту «Мир»
Фото из открытых источников

С 25 февраля новую денежную выплату получат многие россияне.

В среднем придет по 3 980 рублей тем, кто ранее приобрел тур по России в рамках программы туристического кешбэка, сообщает PRIMPRESS. Чтобы присоединиться к этой программе, необходимо было оплатить тур на специальном сайте, созданном Ростуризмом, картой национальной платежной системы «Мир».

Государство сейчас возвращает по этой программе 20% стоимости путевки. Те, кто забронировал поездку и купил путевку на прошлой неделе, начнут получать деньги уже сейчас. По условиям программы, возврат проводится в течение пяти рабочих дней с момента оплаты тура.

Эксперты отмечают, что сейчас средняя стоимость бронирования на этом этапе программы составляет 19 900 рублей за четыре ночи, так что в среднем вернется участникам программы 3 980 рублей. При этом с одной карты можно оплачивать неограниченное число поездок.

Туры будут продаваться на сайте Ростуризма до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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