Сбербанк опроверг информацию о блокировке счетов физических и юрлиц

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Сбербанк дал комментарии касательно того будут ли блокироваться счета россиян из-за новых санкций, которые были введены США.
Так, в Сети ранее начала активно распространяться информация о том, что банковские карты и счета российских граждан в Сбербанке начнут блокировать, пишет PRIMPRESS. Это якобы связано с тем, что Сбербанк попал под блокирующий пакет санкций, которые были ведены США.
Сообщение об этом было размещено и на сайте Сбербанка, но вскоре его удалили. В пресс-службе банка объяснили это сообщение тем, что произошел «технический сбой». Также Сбербанк утверждает, что блокировки счетов не будет и никаких ограничений для простых граждан по операциям со своими вкладами и счетами нет.
«Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», – заявила пресс-служба банка.
В Сбере подчеркнули, что россияне могут свободно распоряжаться деньгами, обналичивать или оплачивать покупки на онлайн-площадках. Не прекратило работать и приложение «Сбербанк Онлайн».
Банк подчеркнул, что обладает всеми ресурсами, чтобы обеспечить стабильную работу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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