Экономист Коловагин дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе

Известный в Российской Федерации финансово-экономический аналитик Петр Коловагин высказал собственный профессиональный прогноз относительно того, какой будет в ближайшей перспективе курс доллара Соединённых Штатов Америки и евро. Речь идёт о том, как будут себя вести главные мировые валюты в связи с обострением ситуации в Донбассе. В настоящий период времени российский рубль чрезвычайно сильно дешевеет. Основными резервами, в которые стоит вложить деньги с целью их сохранения, могут стать недвижимость, золото и другие подобные металлы. Одновременно с этим, резервом для сохранности денежных средств могут стать акции крупных компаний Российской Федерации, осуществляющие добычу ресурсов. По мнению эксперта, обменивать рубль на доллары сейчас бессмысленно. Более выгодным может стать вложение средств в перспективные отрасли экономики. Также Коловагин посоветовал покупать землю, пока она еще дешевая. Об этом рассказал портал 5-tv.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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