Пожилым гражданам в России объявили о разовой выплате до 25 тыс. рублей в 2022 году

Утверждена новая денежная выплата, которую получат единовременно отдельные категории российских пенсионеров. Размер пособия составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Глава Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплате единовременного пособия в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На получение этих денежных средств имеют право все, кто так или иначе причастен к ВОВ.

В указе сказано, что денежные средства будут перечисляться участникам и инвалидам войны, труженикам тыла, тем, кто сдавал кровь во время войны и имеет значок «почетный донор», награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Кроме того, данная выплата полагается всем, кто родился до 31 декабря 1931 года, узникам концлагерей, гетто или нацистских тюрьм.

Следует отметить, что единовременные выплаты ко Дню Победы, в этом году получат ветераны на территории всей Российской Федерации. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей. Планируется перечислять указанные средства в апреле вместе с пенсией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700