Пожилым гражданам в России объявили о разовой выплате до 25 тыс. рублей в 2022 году

Вчера, 22:49

0

Image 16+
Пожилым гражданам в России объявили о разовой выплате до 25 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Утверждена новая денежная выплата, которую получат единовременно отдельные категории российских пенсионеров. Размер пособия составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Глава Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплате единовременного пособия в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На получение этих денежных средств имеют право все, кто так или иначе причастен к ВОВ.

В указе сказано, что денежные средства будут перечисляться участникам и инвалидам войны, труженикам тыла, тем, кто сдавал кровь во время войны и имеет значок «почетный донор», награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Кроме того, данная выплата полагается всем, кто родился до 31 декабря 1931 года, узникам концлагерей, гетто или нацистских тюрьм.

Следует отметить, что единовременные выплаты ко Дню Победы, в этом году получат ветераны на территории всей Российской Федерации. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей. Планируется перечислять указанные средства в апреле вместе с пенсией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пожилым гражданам в России объявили о разовой выплате до 25 тыс. рублей в 2022 году

Вчера, 22:49

Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

Вчера, 16:59

Разово по 50 тыс. рублей. Пенсионерам дадут новые деньги уже 24 февраля

Вчера, 15:09

Граждан в России предупредили о повышении цен на молоко, хлеб, овощи и сахар в 2022 году

Вчера, 09:04

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Вчера, 00:19

Власов высказался о разовой выплате 17 тыс. 200 рублей гражданам в России от 28 до 72 лет с 23 февраля 2022 года

22-02-2022, 22:54

Сбербанк обрадует граждан в РФ выплатой в 5 000 рублей с 23 февраля 2022 года

22-02-2022, 17:14

Россияне получат «праздничную» выплату от ПФР к 23 февраля

22-02-2022, 16:29

Экономист Коган сообщил гражданам в России, что будет с рублем в 2022 году

22-02-2022, 15:59

Грозит обнуление. Владельцев карты «Мир» предупредили об изменениях

22-02-2022, 15:14

В Пенсионном фонде разъяснили, какие выплаты положены военным пенсионерам

22-02-2022, 14:39

Доллар начал снижаться после признания Путиным ДНР и ЛНР

21-02-2022, 23:19

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

21-02-2022, 22:29

По 1500 рублей на каждого: граждан в РФ обрадовали новой выплатой с 22 февраля

21-02-2022, 16:04

Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

21-02-2022, 15:19

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

21-02-2022, 14:04

Украина потеряла около $3 млрд из-за распространения информации о «вторжении» России

21-02-2022, 12:09

План не сработал: США не сумели обвалить цены на нефть

21-02-2022, 11:09

Гражданам в РФ дали пояснение по выплате в 25 000 рублей от ПФР 22 февраля 2022 года

21-02-2022, 10:14

Пенсионерам страны поступит новая выплата в 6 тыс. 330 рублей до 25 февраля 2022 года

21-02-2022, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

21-02-2022, 14:04

0

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...

Подробнее
Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Вчера, 00:19

0

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...

Подробнее
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

0

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...

Подробнее
«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

Вчера, 20:20

0

Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...

Подробнее
Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

22-02-2022, 11:34

0

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...

Подробнее
Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Вчера, 12:47

0

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

21-02-2022, 19:21

0

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...

Подробнее
Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

21-02-2022, 08:24

0

По словам подруги он любит детей и домашних питомцев, очень добрый и мечтает о создании семьи. По подозрению в убийстве...

Подробнее
Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

21-02-2022, 22:29

0

Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...

Подробнее
Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

22-02-2022, 15:43

0

Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...

Подробнее