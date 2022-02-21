Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

О новой опасности для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Она предупредила пожилых граждан о том, что мошенники стали активно использовать новую схему обмана, передает PRIMPRESS . Эта схема, объяснила Киреева, основана на принципе социальной инженерии.

Так, пожилому человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, в котором у пенсионера есть счет. Пенсионеру сообщают, что с его карты пытаются снять деньги, поэтому необходимо срочно перевести их на безопасный счет. А чтобы провести такую операцию, необходимо дойти до банкомата. Пенсионеру даже вызывают «такси от банка», которое доставит его до банкомата.

Когда пожилой человек оказывается у банкомата, ему дают инструкции, следуя котором пенсионер переводит деньги на счет мошенника. Конечно же, вернуть деньги обратно пожилой человек уже не может.

«Важно понимать, что официальные представители банка никогда не будут просить человека переводить деньги куда-либо. Тем более никто не будет вызывать вам такси. В случае поступления такого звонка лучше сразу положить трубку и перезвонить по настоящему номеру в банк», – подчеркнула Киреева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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