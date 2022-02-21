Разово по 50 тыс. рублей. Пенсионерам дадут новые деньги уже 24 февраля

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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С 24 февраля пенсионеры смогут получить дополнительную выплату в размере 50 тыс. рублей и даже больше.
О том, кто может получить такую выплату, рассказали эксперты, передает PRIMPRESS.
Такая выплата начисляется на региональных уровнях, и получить ее могут пожилые граждане, которые прожили в браке 50 и более лет. За начисление выплаты отмечают органы соцзащиты.
Стоит отметить, что данная выплата разовая и ее размер зависит от региона проживания. Например, в Ленинградской области с этого года выплаты для пенсионеров увеличили. В этом регионе те пожилые граждане, которые прожили 50 лет в браке, получат 50 тыс. рублей к юбилею свадьбы.
Если же супруги вместе 60 лет, то им будет начислено 60 тыс. рублей, а тем, кто прожил в браке 70 лет – 70 тыс. рублей. 75 тыс. рублей получат те, кто прожил в месте 75 лет.
Для оформления данной выплаты необходимо подать заявление в МФЦ или обратиться в отделение соцзащиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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