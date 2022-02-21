Граждан в России предупредили о повышении цен на молоко, хлеб, овощи и сахар в 2022 году

Сегодня, 09:04

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Граждан в России предупредили о повышении цен на молоко, хлеб, овощи и сахар в 2022 году
Фото из открытых источников

С 25 февраля могут вырасти цены на многие продукты.

О подорожании ряда товаров, заявила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Лут, которая предупредила россиян, какие четыре категории продуктов подорожают в ближайшее время, передает PRIMPRESS.

Зная, что будет дороже, можно сделать хотя бы незначительные запасы и оттянуть момент, когда придется покупать продукты уже по более высоким ценам. Хотя не все продукты, которые будут дорожать, можно хранить длительное время, тем не менее, возможность прикупить что-то впрок по старым ценам многие оценивают положительно.

В ближайшее время, подчеркнула Ольга Лут, вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Подорожают овощи старого урожая. Цены на них могут увеличиваться до нового урожая, предупреждают эксперты. Также вырастут цены на молочную продукцию.

Вырастет ценник на сахар. Правительство в прошлом году установило фиксированную цену на сахар на уровне 46 рублей за килограмм в рознице. Но сейчас производители ставят минимальную цену в 47 рублей, поэтому стоит ожидать ощутимого повышения цены на сахара в магазинах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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