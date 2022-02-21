Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут получить несколько миллионов человек. Размер этой прибавки составит в среднем 2600 рублей.

Речь идет о военных пенсионерах и работниках различных правоохранительных органов. Этой категории граждан пенсионные выплаты должны проиндексировать с учетом 8,6 процентов с марта. Соответствующий законопроект 22 февраля одобрили в Совете Федерации.

В министерстве финансов сообщили, что после повышенной индексации размер пенсий военным в среднем составит 33 тысячи рублей. Следовательно, индексация с учетом 8,6 процентов повысит пенсии этой категории граждан в среднем на 2 637 рублей. В общей сложности индексация коснется около 2,6 миллионов человек. Повышенные выплаты военные пенсионеры получат уже в марте.

Следует напомнить, что средний размер страховых пенсий теперь соответствует 18 984 рублям. Такие выплаты также были проиндексированы с учетом 8,6 процента с 1 января. Однако, в этом случае речь идет о прибавке в 1 400 рублей. Такое увеличение затронуло более 30 миллионов россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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