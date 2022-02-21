Власов высказался о разовой выплате 17 тыс. 200 рублей гражданам в России от 28 до 72 лет с 23 февраля 2022 года

Россиянам сообщили о новой единовременной выплате, которую обещают большинству. Речь идет о выплате в 17 200 рублей.

Такая информация в последние несколько дней активно распространяется в различных соцсетях и мессенджерах. Сообщение начинается словом «дождались».

Далее в тексте сообщается, что 22 февраля правительством страны был подписан указ о единовременной денежной выплате гражданам России. Деньги, якобы, начнут перечислять уже с 23 февраля. На получение денег могут претендовать россияне, которые родились в период с 1950 по 1994 годы. То есть все граждане в возрасте от 28 до 72 лет.

Далее авторы письма предлагают читателю пройти по ссылке и найти свою фамилию в списке, с целью уточнить информацию о том, как получить данную выплату.

Как выяснила служба безопасности, эти сообщения рассылают мошенники.

«Таким образом, действуют только мошенники. Как только вы увидите в сообщении предложение пройти по какой-либо ссылке, значит это мошенничество. По всей вероятности далее вас попросят оставить данные своей банковской карты. А если вы сделаете это, то с вашего счета спишут деньги. На подобные сообщения нельзя реагировать, лучше просто не обращать внимание», - прокомментировал ситуацию пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он предположил, что информация о выплатах могла появиться на фоне выплат по 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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