Сбербанк обрадует граждан в РФ выплатой в 5 000 рублей с 23 февраля 2022 года

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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С 23 февраля Сбербанк предоставит дополнительный бонус для своих клиентов. По 5 тыс. рублей начислят тем гражданам, которые ранее оформили особую карту Сбербанка, передает PRIMPRESS.
А поскольку начислять бонусы будут с 23 февраля, то потратить их россияне смогут на предстоящих февральских или мартовских праздниках.
По 5 тыс. рублей получат те, кто оформит до 10 марта кредитную карту Сбербанка. Если кредитка была открыта до указанной даты, то на нее придут дополнительные бонусы. Они будут зачисляться до 17 марта. Но максимум на одну карту может быть зачислено 5 тыс. рублей в виде бонусов.
Вернется бонусами на карту часть средств, которые были потрачены при оплате покупок у партнеров экосистемы Сбера.
Также банк обещает, что некоторые компании предоставят скидку до 60% владельцам новых кредиток от Сбера. Такую скидку, например, на некоторые товары предоставит Себрмегамаркет.
Своим клиентам Сбербанк предоставляет также и льготную цену на подписку «СберПрайм». Сейчас она обойдется лишь в 1390 рублей вместо обычных 1990 рублей. Оплатить подписку, к слову, можно будет бонусами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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