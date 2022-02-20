Россияне получат «праздничную» выплату от ПФР к 23 февраля

Сегодня, 16:29

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Россияне получат «праздничную» выплату от ПФР к 23 февраля
Фото из открытых источников

Многие россияне получат от Пенсионного фонда выплаты раньше обычного графика.

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что накануне Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, ПФР порадует досрочными выплатами, пишет PRIMPRESS.

Поскольку 23 февраля в России является выходным днем, то деньги придут на карты за день до него, а часть граждан уже получили выплату накануне.

«Банки и отделения почты будут закрыты по всей стране. Это значит, что выдать положенные людям средства в этот день будет невозможно. Поэтому организовано досрочное перечисление денег. Оно будет идти в течение двух дней: 21 и 22 февраля», - рассказал Власов.

То есть все выплаты, запланированные на 23 февраля, ПФР перечислит досрочно. Речь идет как о перечислениях на карту, так и о тех выплатах, которые получают граждане через Почту России.

Придут досрочно в том числе пенсии, которые в февраля выплачивают уже с учетом индексации в 8,6%. Также будет выплачена и компенсация за январь, поскольку в январе индексация была проведена только в размере 5,9%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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