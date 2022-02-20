Россияне получат «праздничную» выплату от ПФР к 23 февраля

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Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что накануне Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, ПФР порадует досрочными выплатами, пишет PRIMPRESS.
Поскольку 23 февраля в России является выходным днем, то деньги придут на карты за день до него, а часть граждан уже получили выплату накануне.
«Банки и отделения почты будут закрыты по всей стране. Это значит, что выдать положенные людям средства в этот день будет невозможно. Поэтому организовано досрочное перечисление денег. Оно будет идти в течение двух дней: 21 и 22 февраля», - рассказал Власов.
То есть все выплаты, запланированные на 23 февраля, ПФР перечислит досрочно. Речь идет как о перечислениях на карту, так и о тех выплатах, которые получают граждане через Почту России.
Придут досрочно в том числе пенсии, которые в февраля выплачивают уже с учетом индексации в 8,6%. Также будет выплачена и компенсация за январь, поскольку в январе индексация была проведена только в размере 5,9%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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