Экономист Коган сообщил гражданам в России, что будет с рублем в 2022 году

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал, как может кол****ься курс рубля в 2022 году.
Он уверен, что рубль не обвалится на фоне ситуации с Украиной и признанием ДНР и ЛНР, пишет Фонтанка.ру. По его мнению, нет оснований ожидать повышения курса евро до 100 рублей, хотя некоторое повышение все же будет. Тем не менее Центробанк сможет отрегулировать ситуацию на рынке, если это возникнет.
«У нас огромные возможности поднимать ставку, и у корпораций много денег. Я не думаю, что рубль очень сильно упадёт. На 2–5%, может. А на 20%, как предвещают горячие головы, вряд ли», — заявил Коган.
Тем не менее, по его словам, новые санкции из-за признания ДНР и ЛНР неизбежны. Это могут быть санкции не только против компаний, но также возможны ограничительные меры в отношении отдельных личностей, а также дополнительные технологические санкции.
Отметим: после того как стало известно о том, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики попросили президента Владимира Путина признать их независимость, акции некоторых российских компаний рухнули более чем на 20%, и уже после признания независимости ДНР и ЛНР это падение продолжилось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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