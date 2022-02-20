Грозит обнуление. Владельцев карты «Мир» предупредили об изменениях

Об изменении условий обслуживания карт «Мир» сообщил оператор национальной платежной системы.

Вскоре обнуляться некоторые показали по этим картам, пишет PRIMPRESS .

Карты национальной платежной системы «Мир» в России используются очень широко. На эти карты получают зарплаты бюджетники. На карты «Мир» приходят пенсии и различные социальные выплаты. Поэтому миллионы россиян ощутят изменения, которые подготовил оператор.

Так, было принято решение отменить плату за обслуживание карт «Мир» для пенсионеров. В течение года они не будут вообще ничего платить за обслуживание своих карт.

Не будет и комиссии за снятие наличных денежных средств через банкоматы. Но все же стоит учитывать, что не придется платить комиссию только в случае, если деньги человек будет снимать через банкомат, который принадлежит тому же банку, что выпустил карту.

Но это не все льготы для пожилых граждан. С февраля судебные приставы при списании долгов со счета человека должны будут оставить там сумму, равную прожиточному минимуму, который установлен в регионе. Это касается и остатка на счетах карт «Мир». Сумма на карте после списания должна быть не ниже 13 793 рублей. Такая сумма должна оставаться независимо от размера долга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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