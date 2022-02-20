Грозит обнуление. Владельцев карты «Мир» предупредили об изменениях

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Об изменении условий обслуживания карт «Мир» сообщил оператор национальной платежной системы.
Вскоре обнуляться некоторые показали по этим картам, пишет PRIMPRESS.
Карты национальной платежной системы «Мир» в России используются очень широко. На эти карты получают зарплаты бюджетники. На карты «Мир» приходят пенсии и различные социальные выплаты. Поэтому миллионы россиян ощутят изменения, которые подготовил оператор.
Так, было принято решение отменить плату за обслуживание карт «Мир» для пенсионеров. В течение года они не будут вообще ничего платить за обслуживание своих карт.
Не будет и комиссии за снятие наличных денежных средств через банкоматы. Но все же стоит учитывать, что не придется платить комиссию только в случае, если деньги человек будет снимать через банкомат, который принадлежит тому же банку, что выпустил карту.
Но это не все льготы для пожилых граждан. С февраля судебные приставы при списании долгов со счета человека должны будут оставить там сумму, равную прожиточному минимуму, который установлен в регионе. Это касается и остатка на счетах карт «Мир». Сумма на карте после списания должна быть не ниже 13 793 рублей. Такая сумма должна оставаться независимо от размера долга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вряд ли когда-нибудь страна вступит в НАТО, потому что сербы...Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...Подробнее
Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма...Подробнее
Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....Подробнее
Комментировать