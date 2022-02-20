В Пенсионном фонде разъяснили, какие выплаты положены военным пенсионерам

Сегодня, 14:39

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В Пенсионном фонде разъяснили, какие выплаты положены военным пенсионерам
Фото из открытых источников

В Пенсионном фонде России рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать военные пенсионеры, а также их семьи. К сожалению, так уж сложилось, что далеко не все получатели знают о них.

«Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию», - пояснили в ведомстве.

Для получения такой выплаты у отставников должен иметься определенный стаж работы после увольнения со службы. Кроме того, они должны накопить минимальные пенсионные коэффициенты и, естественно, достигнуть пенсионного возраста.

Если говорить о конкретных параметрах, то это возраст 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин, трудовой стаж 13 лет и 23,4 коэффициента.

Кроме страховой пенсии, военные пенсионеры в РФ вправе рассчитывать и на социальные выплаты. Например, на ежемесячную денежную выплату - ЕДВ.

Данная мера поддержки устанавливается по федеральным льготам, и на текущий момент ПФР предоставляет ее отставникам, которые стали инвалидами при исполнении обязанностей.

Стоит знать, что с 2022 года ПФР проводит выплаты семьям военных, которыми в предыдущие годы занимались органы социальной защиты населения. Речь о единовременных выплатах беременным супругам военнослужащих по призыву, ежемесячном пособии на ребенка призывника, компенсация за услуги ЖКХ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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