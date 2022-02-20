В Пенсионном фонде разъяснили, какие выплаты положены военным пенсионерам

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
В Пенсионном фонде России рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать военные пенсионеры, а также их семьи. К сожалению, так уж сложилось, что далеко не все получатели знают о них.
«Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию», - пояснили в ведомстве.
Для получения такой выплаты у отставников должен иметься определенный стаж работы после увольнения со службы. Кроме того, они должны накопить минимальные пенсионные коэффициенты и, естественно, достигнуть пенсионного возраста.
Если говорить о конкретных параметрах, то это возраст 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин, трудовой стаж 13 лет и 23,4 коэффициента.
Кроме страховой пенсии, военные пенсионеры в РФ вправе рассчитывать и на социальные выплаты. Например, на ежемесячную денежную выплату - ЕДВ.
Данная мера поддержки устанавливается по федеральным льготам, и на текущий момент ПФР предоставляет ее отставникам, которые стали инвалидами при исполнении обязанностей.
Стоит знать, что с 2022 года ПФР проводит выплаты семьям военных, которыми в предыдущие годы занимались органы социальной защиты населения. Речь о единовременных выплатах беременным супругам военнослужащих по призыву, ежемесячном пособии на ребенка призывника, компенсация за услуги ЖКХ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вряд ли когда-нибудь страна вступит в НАТО, потому что сербы...Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...Подробнее
Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма...Подробнее
Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....Подробнее
Комментировать