Доллар начал снижаться после признания Путиным ДНР и ЛНР

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Последние известия из Донбасса повлияли на курс российского рубля. На фоне этих нерадостных новостей рубль в течение понедельника, 21 февраля, неуклонно снижается. Об этом сообщает информационное онлайн издание ТВК.
Непосредственно после того, как руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил по телеканалам о том, что вооружённые силы Украины подготовили широкомасштабный силовой захват всей территории Донбасса, курс доллара Соединённых Штатов Америки на торгах Московской валютной биржи в очередной раз показал отметку стоимости выше 76 рублей. Сразу же после того, как весь мир облетело известие о том, что властные структуры Донецкой народной республики начали осуществлять организованную массовую централизованную эвакуацию местного населения на территорию Российской Федерации, национальная валюта России начала резко снижать свою номинальную стоимость.
Финансово-экономические аналитики полагают, что основным драйвером изменения курсов валют на сегодняшний момент являются новости на геополитической арене. По прогнозам, на фоне новостей вокруг Украины, следующая неделя может пройти для рубля также нервно, доллар вырастет до 77 руб., евро до 88 рублей. Напомним, что представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что по территории выпущено больше 100 мин за последние сутки. Принимающие беженцев области будут тестировать граждан республик на коронавирусную инфекцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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