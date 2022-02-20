Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые денежные средства поступят исключительно людям, которые нигде не работают. Зачислять на банковские счета людей данные платежи будут сразу в один день. Об этом сегодня, в понедельник, 21 февраля 2022 года, сообщает информационное онлайн издание PRIMPRESS.

Имеется в виду платёж людям России по уходу за ребенком до исполнения возраста 1,5 года. В нынешнем, 2022 году, этот платёж осуществляет неработающим жителям российский Пенсионный фонд, а прежде такую работу выполняли отделения социальной защиты населения. Сотрудники ПФР рассказали о том, что, когда гражданин захотел получать банковское перечисление этой субсидии, то банк будет ему перечислять деньги в назначенный день. Единым выплатным днем для подобных платежей выбрано 3-е число каждого месяца.

«Значит, за февраль субсидию люди получат 3 марта», — сказали чиновники ПФР.

Финансово-экономические специалисты добавили: через «Почту России» за февраль выплата пособия будет производиться с 3 по 21 марта.

«При этом дата доставки определяется по адресу проживания получателя в соответствии с графиком доставки, установленным почтой на жилмассиве», — акцентировали внимание сотрудники Пенсионного фонда России.

Минимальный размер такой выплаты для россиян установлен на уровне 7700 рублей с 1 февраля. То есть именно столько зачислят на банковские карты ранее подавших заявление граждан. Пособие может получить как мама ребенка, так и его родственники, если именно они ухаживают за малышом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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