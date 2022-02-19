По 1500 рублей на каждого: граждан в РФ обрадовали новой выплатой с 22 февраля

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Граждане в России в ближайшее время начнут получать новую выплату от отделений социальной защиты населения, если успели заранее подать соответствующее заявление. Деньги будут начисляться на каждого ребенка определенным семьям, пишет Primpress, уточняя, что размер разового пособия - 1500 рублей.
Уточняется, что выплата станет доступна матерям, которые занимаются воспитанием четырех или более детей. При этом деньги начисляются даже на приемных сыновей или дочек. При этом выплаты полагаются только на детей до 18 лет.
Также на выплаты вправе рассчитывать матери-одиночки, которые воспитывают двух или более несовершеннолетних. Пособие полагается и отцам, которые воспитывают троих или более деток младше 18 лет без матери.
В регионах обещают, что часть получателей, а именно те семьи, информация о которых имеется в распоряжении органов социальной защиты, могут рассчитывать на начисление выплат «автоматом». Остальным необходимо подать заявление в срок до 31 мая сего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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