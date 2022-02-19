Деньги придут на карту: кто 22-23 февраля получит по 1122 рубля

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Многочисленным жителям Российской Федерации предоставили реальную возможность получить новую выплату денежных средств от отделений социальной защиты в самый ближайший период. Выдача этих денег будет приурочена к приближающемуся Дню защитника Отечества, который в Российской Федерации ежегодно отмечается 23 февраля. Об этом пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS.
Финансово-экономические аналитики социальной политики страны объяснили, что сейчас во многих субъектах Российской Федерации в нынешнем, 2022 году, отделения социальной защиты населения будут осуществлять дополнительное перечисление финансов своим людям, приуроченные к знаменательному Дню защитника Отечества.
В самые ближайшие дни получить свои деньги смогут отдельные категории российских людей. Имеются в виду граждане страны, которым государство предоставило различные льготы. Деньги будут перечислены участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий. Одновременно с ними, выплаты будут перечислены участникам вооруженных конфликтов и военным, которые стали инвалидами во время прохождения воинской службы. Наконец, средства зачислят семьям военных, которые погибли на службе. Выплата будет носить единовременный характер, и ее размер составит 1122 рубля.
Деньги перечислят всем гражданам, которые состоят на учете в соцзащите, автоматически. Средства им поступят на банковские карты в ближайшее время. Если выплата не придет вовремя, информацию можно уточнить в местном отделении соцзащиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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