Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных обстоятельствах действительно сбережения могут быть конфискованы, передает KONKURENT.RU .

Так, пойти на это государство может в условиях экономического кризиса. Если он начнется и будет очень ощутимым, то россияне могут лишиться сбережений, которые они хранят в банковских ячейках.

По словам Хазина, многие россияне уже прошли через ситуацию, когда их сбережения конфисковало государство. Это было в 1990-х. И вернуть конфискованные сбережения смогли далеко не все граждане.

Сейчас же, полагает эксперт, ситуация снова непростая и может ухудшиться в ближайшее время. Поэтому не исключено, что государство снова залезет в карман граждан и лишит их части накоплений, чтобы поддержать экономику наплаву.

Отметим, нынешняя неделя снова началась с укрепления доллара и евро к рублю. По мнению многих экспертов, снижение курса российской валюты связано с геополитической обстановкой, поскольку экономических предпосылок к этому нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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