Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных обстоятельствах действительно сбережения могут быть конфискованы, передает KONKURENT.RU.
Так, пойти на это государство может в условиях экономического кризиса. Если он начнется и будет очень ощутимым, то россияне могут лишиться сбережений, которые они хранят в банковских ячейках.
По словам Хазина, многие россияне уже прошли через ситуацию, когда их сбережения конфисковало государство. Это было в 1990-х. И вернуть конфискованные сбережения смогли далеко не все граждане.
Сейчас же, полагает эксперт, ситуация снова непростая и может ухудшиться в ближайшее время. Поэтому не исключено, что государство снова залезет в карман граждан и лишит их части накоплений, чтобы поддержать экономику наплаву.
Отметим, нынешняя неделя снова началась с укрепления доллара и евро к рублю. По мнению многих экспертов, снижение курса российской валюты связано с геополитической обстановкой, поскольку экономических предпосылок к этому нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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