Украина потеряла около $3 млрд из-за распространения информации о «вторжении» России

Распространение официальными лицами и западными СМИ информации о «вторжении» России обходится Украине в потери $2-3 миллиардов ежемесячно. Такие данные привел в беседе с агентством РБК-Украина заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, снизить потери можно только путем стабилизации ситуации.

«Безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. А ведь еще имеет место спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс... Это порядка 1,5-2 млрд долларов», — пояснил Шурма.

Напомним, истерия в западных СМИ по поводу возможной войны России и Украины не стихает. Изначально датой «вторжения» называлось 16 февраля. После того, как в этот день ничего не произошло, Штаты все равно от своего не отступили - в Белом доме продолжают настаивать на том, что РФ якобы может «вторгнуться» на территорию Украины уже в самые ближайшие дни

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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