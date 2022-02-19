План не сработал: США не сумели обвалить цены на нефть

Нефтяные котировки демонстрируют новые максимумы. По оценкам экспертов, во втором квартале «черное золото» дойдет до 100 долларов за баррель. Цены растут вследствие повышенного спроса при ограниченном предложении. Но это совершенно не то, на что рассчитывали США, поскольку в стране - дорогой бензин. Литр Regular еще год назад можно было приобрести за 59 центов, нынче же приходится платить все 87.

Снизить цены не получилось даже посредством распечатки стратегических резервов. И теперь, как пишет деловое агентство Bloomberg, в Штатах подумывают даже о том, чтобы снять санкции с Ирана, если это поможет обвалить цены на нефть. Пока же в начале февраля Белый дом в виде исключения позволил иностранным компаниям работать с гражданскими ядерными установками Ирана, обращает внимание РИА Новости .

Станет ли для США выходом отмена санкций по Ирану? Тегеран может поставлять от 1,8 до 2,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Но, по прогнозам экспертов, даже если ограничения будут сняты, нефть существенно в цене не обвалится. Причина кроется в том, что Иран и так уже давно продает довольно много в обход эмбарго.

Следовательно, по причине повышенного спроса цены будут расти и дальше.

Brent за год существенно прибавила в цене. Так, в феврале минувшего года нефтяные фьючерсы были на уровне 60 долларов, нынче - 90.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и управления энергетической информации США (EIA), в этом году мир заинтересован в большем количестве нефти, чем поставляет ОПЕК+. Спрос повысился и будет расти и впредь, поскольку омикрон-штамм не затормозил потребление, как это прогнозировали изначально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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