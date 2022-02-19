Гражданам в РФ дали пояснение по выплате в 25 000 рублей от ПФР 22 февраля 2022 года

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В Сети распространяется сообщение о том, что пенсионеры с 22 февраля текущего года начислят доплату в размере 25 тыс. рублей.
Сообщается, что эта выплата якобы будет разовой, и она уже утверждена.
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что в реальности выплата будет, но не все получат такую сумму, сообщает PRIMPRESS.
Так, на март власти планируют индексацию военных пенсий. Их повысят на 8,6% и соответствующий документ вскоре рассмотрит Совфед. После этого его направят на подпись президенту. Важно и то, что индексация будет проведена задним числом, поэтому доплата придет также за январь и февраль текущего года.
«Уже известно, что 22 февраля Совет Федерации соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроект о повышенной индексации пенсий для военных и силовиков. Очевидно, что документ будет одобрен. Затем его подпишет президент. Совсем скоро пенсионерам стоит ждать увеличение выплат», – пояснил Власов.
Он отметил, что в среднем военные пенсии после индексации будут около 25 тыс. рублей. Как раз с марта пенсия с учетом индексации будет приходить военным и бывшим силовикам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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