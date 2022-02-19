Пенсионерам страны поступит новая выплата в 6 тыс. 330 рублей до 25 февраля 2022 года

До 25 февраля нынешнего года многие пенсионеры страны получат доплаты к своим пенсиям. Начисляются они только по заявлению (не «автоматом»), а претендовать на дополнительные средства могут федеральные льготники. Речь о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ).

С 1 февраля она, как и другие социальные выплаты, была проиндексирована по фактическому уровню инфляции - на 8,4%. Заявление на получение средств могут подать граждане, которые входят в одну из категорий федеральных льготников, пишет PRIMPRESS.

Это инвалиды и участники ВОВ, бывшие военные, которые получили ранения и стали инвалидами, а также лица, которые в прошлом были узниками концлагерей.

У них есть право выбора - взять набор социальных услуг или же получить их деньгами в виде ежемесячной денежной выплаты. Речь идет о ЕДВ в размере 6 328 рублей. И это максимальный размер ежемесячной денежной выплаты в случае, если пенсионер отказывается от получения набора социальных услуг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700