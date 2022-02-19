Граждан в России предупредили о неприятном сюрпризе в квитанциях ЖКХ в марте 2022 года

В марте российских граждан ждет неприятный сюрприз в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Уже в первый месяц весны многие получат квитанции на оплату ЖКХ с большими суммами, чем до этого, передает PRIMPRESS .

Подорожает снова отопление. А поскольку данная услуга занимает значительную часть в структуре расходов граждан, поэтому подорожание ударит по карману достаточно ощутимо.

Повышение сумм за отопление связано с тем, что многие ресурсные организации провели перерасчет сумм, которые необходимо заплатить потребителям. Перерасчет был необходим из-за того, что зима была довольно холодной, а отопительный сезон начался довольно рано.

Поэтому зимой граждане получали тепла в больших объемах, чем платили за него, а к концу сезона им придется доплатить за полученное тепло.

Стоит отметить, что будут и такие случаи, когда гражданам вернут часть уже оплаченных денег на их счета. Но в основном для многих ситуация будет иная и придется доплачивать. Это затронет многих владельцев квартир и домов, на которых установлен общедомовой прибор учета тепла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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