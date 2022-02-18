Сборы с налога на богатых предложили потратить на повышение пенсий гражданам в РФ

Финансово-экономические аналитики опубликовали комментарий по итогам повышения налога с высоких заработных плат, получаемых гражданами Российской Федерации. Результаты сильно удивили властные структуры. Прошёл всего один год с тех пор, как в стране учредили так называемый налог на богатых, сообщает информационное онлайн издание PRIMPRESS.

Данный сбор предполагает увеличение налоговой ставки на доходы российских граждан, заработная плата которых за год составляет более 5 млн рублей. Когда зарплата менее 5 млн, то НДФЛ будет 13%, а когда заработок человека 5 млн рублей и больше — ставка налога будет для него уже 15%.

Как подсчитали финансовые специалисты, введение новой увеличенной налоговой ставки на доходы более 5 млн рублей принесло российскому государству с января 2021-го по январь 2022-го 636 млрд рублей. Необходимо акцентировать внимание на том, что по предварительным прогнозам экономических экспертов, озвученных ещё при обсуждении этого повышения налога, ожидалось получить дополнительно всего ориентировочно 60 млрд рублей.

Планировали, что собранные средства направят в фонд борьбы с редкими заболеваниями для детей. Но на эти цели выделили только 38 млрд рублей. Еще 83 млрд рублей пошли в федеральный бюджет, а более 500 млрд переслали регионам. Эксперты говорят о том, что эти средства могли пойти на повышение пенсий. Хотя индексацию и провели в начале года, но это повышение не перекрыло рост цен, которые, к слову, меняются в сторону увеличения по несколько раз в месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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