ПФР сообщил россиянам о новом «сюрпризе»

Уже с 21 февраля произойдут изменения, которые коснутся порядка перечисления выплат. Речь идет о досрочном перечислении денег многим гражданам на следующей неделе. Дело в том, что через несколько дней в стране будет отмечаться государственный праздник - День защитника Отечества. Для многих граждан этот день станет выходным, пишет primpress.ru .

23 февраля не будут работать различные государственные учреждения, банковские офисы, а также почтовые отделения. Поэтому россияне, которые получают свои выплаты в этот день, на следующей неделе это сделать не смогут.

В этой связи пенсии и другие социальные выплаты по линии ПФР гражданам перечислят досрочно - 21 либо 22 февраля.

Стоит также сказать, что получателям пенсии выплаты придут уже в новом размере, с учетом январской индексации до 8,6 %. В среднем по стране страховые пенсии увеличатся на 1500 рублей в месяц по сравнению с уровнем прошлого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700