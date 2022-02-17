Пожилых граждан в России ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей в 2022 году

Получателям пенсионных выплат Российской Федерации сообщили о том, что скоро они смогут получить очередную разовую выплату денег. В этот раз субсидия пожилым гражданам страны будет представлена суммой 5 000 рублей. Эти деньги люди пенсионного возраста смогут получить в нынешнем, 2022 году, однако данная выплата денег будет осуществляться строго ограниченному количеству пенсионеров российского государства. Такую информацию сегодня, в субботу, 19 февраля 2022 года, сообщила российский юрист Ирина Сивакова. Об этом пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает специалист по юридическим вопросам, ей многократно пишут граждане Российской Федерации, задавая свои вопросы на тему: будут ли власти страны в нынешнем году выплачивать пенсионерам единовременную выплату в сумме 5 000 рублей. Ирина Сивакова отвечает: да, действительно, такое разовое пособие на самом деле запланировано к выплате в 2022 году. Денежные средства для осуществления этой выплаты были реально заложены в федеральном бюджете российского государства. Но следует отметить то обстоятельство, что получить эти новые средства смогут далеко не все пенсионеры России.

Многие источники интернета на настоящий момент времени уже успели написать, что 5 000 рублей будут перечисляться в массовом порядке. Однако это совсем не так. Речь идет не о новой волне выплат, а о выдаче денег, которые пожилые граждане не получили еще в 2017 году. Тогда пенсионерам назначили единовременную выплату как раз в таком размере, чтобы компенсировать высокий уровень инфляции. При этом, по тем или иным причинам, деньги получили еще не все пенсионеры. Они как раз и смогут их получить в этом году.

Причем выплата будет полагаться как самим пожилым гражданам, так и их наследникам в случае, если пенсионер уже скончался, вовремя не получив указанные средства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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