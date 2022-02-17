Граждане в России получат ежемесячную выплату от 4 до 20 тыс. рублей до 25 февраля 2022 года

Сегодня, 14:14

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Граждане в России получат ежемесячную выплату от 4 до 20 тыс. рублей до 25 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

До 25 февраля 2022 года многим гражданам РФ придет ежемесячная выплата в размере от 4 до 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России, объяснив, кому будет приходить выплата, а также как ее можно оформить.

Речь идет о пособии, которое начисляет государство семье умершего инвалида по военной травме. Также выплата полагается членам семьи военного, который умер на службе или погибшего, признанного безвестно отсутствующим или умершим. Оформляется оно в ПФР, либо в многофункциональном центре.

Размер выплаты зависит от группы инвалидности умершего. С учетом этого, компенсация по инвалидности тем, у кого была первая группа, составляет 20,8 тыс. рублей. Для второй группы введена выплата в размере 10,4 тыс. рублей, а для третьей группы – 4,2 тыс. рублей.

Стоит отметить, что данная выплата оформляет не за один день. 10 рабочих дней отводится на проверку документов и утверждение выплаты, еще три рабочих дня предусмотрены для того, чтобы перевести деньги на счет, указанный в заявлении, если выплата будет утверждена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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