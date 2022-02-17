ПФР напомнил пенсионерам в России о выплате по заявлению в 6 тыс. 600 рублей в марте 2022 года

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Гражданам Российской Федерации напомнили об очередном перечислении денег, для выплаты которых в марте, им следует уже сейчас подать своё заявление. Денежные средства выдаются российским людям дополнительно к другим социальным выплатам при наступлении определенных условий. Об этом пишет онлайн издание PRIMPRESS.
Имеется в виду доплата, которая будет начисляться к регулярной пенсии человека. Данные субсидии выплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации. Они начнут поступать соискателям лишь после подачи личного заявления. Как утверждают финансово-экономические аналитики, эти денежные средства положены родителям, вышедшим на заслуженный отдых. За каждого несовершеннолетнего ребенка, который находится на содержании у данного пенсионера, Пенсионный фонд Российской Федерации будет перечислять деньги.
В данном случае финансы позволяется получать пенсионерам также и на детей постарше, возрастом до 23 лет, если данный ребёнок в настоящий период обучается на дневном отделении в вузе. Сумма денежного перечисления от ПФР будет представлять собой одну треть от фиксированной выплаты к пенсии. В настоящее время в Российской Федерации такая выплата установлена ориентировочно 2200 рублей. Максимум можно получить деньги за трех детей, то есть в таком случае сумма прибавки составит уже 6600 рублей. И она будет перечисляться человеку на ежемесячной основе, пока не появится основание для прекращения выплаты.
Как отмечают в ПФР, новые средства можно получить только в следующем месяце после подачи заявления. То есть, если обратиться в фонд сейчас, то деньги начислят уже с начала марта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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