Пенсионерам в РФ от 1960 года рождения дадут крупную выплату в феврале: названы суммы

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Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации.
Именно такие выплаты будут у всех пенсионеров, родившихся до 1960 года включительно. В 2022 году пенсионерами станут мужчины, дата рождения которых - второе полугодие 1960 года, и женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года. Эта категория граждан тоже может рассчитывать на индексацию, если пенсия им уже назначена.
По информации из ПФР, с 3 февраля на счета пенсионеров начали поступать проиндексированные пенсии. Выдача продлится вплоть до 25 февраля.
«С пенсией за февраль приходит и январская доплата. Все выплаты проводятся автоматически», - уточнили в фонде.
Специалисты фонда уточнили сколько конкретно могут получить пенсионеры. Если страховая пенсия по инвалидности у человека до пересчета составляла 11 487 рублей, то после индексации к такой пенсии будет добавлено 988 рублей. То есть такая пенсия составит 12 475 рублей.
В случае пенсии по старости, при размере 18 626 рублей после индексации гражданин буде получать на 1 602 рубля больше. То есть пенсия стане 20 228 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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