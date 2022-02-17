Граждане в РФ получат по 10000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года

Вчера, 23:14

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Граждане в РФ получат по 10000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

В ближайшие дни россияне начнут получать на свои банковские карты денежные выплаты от отделений социальной защиты населения. Это будут финальные зачисления в этом месяце, а их размер в среднем составит около десяти тысяч рублей.

Как рассказали в региональных министерствах и департаментах соцразвития, уже до 21 февраля завершится срок перечисления  выплат для многих семей с детьми. Деньги получат родители, воспитывающие третьего и последующего ребенка в совсем еще юном возрасте.

Эти пособия получат семьи только в том случае, если третий или последующий ребенок родился с 2019 года.  Также есть еще одно условие: на одного члена семьи средний уровень заработка не должен превышать двух установленных в регионе прожиточных минимумов.  Речь идет о сумме в 25 тысяч рублей, пишет primpress.ru.

Размер самой выплаты соответствует детскому прожиточному минимуму. С этого года данный показатель составляет 11 592 рубля. Но во многих регионах он сейчас равен 10 тысячам рублей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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