ПФР: пенсионеры в РФ могут получить единоразово сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

Сегодня, 11:39

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ПФР: пенсионеры в РФ могут получить единоразово сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений
Фото из открытых источников

Пожилые граждане Российской Федерации имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. Чтобы получить эту выплату накопительная пенсия не должна быть начислена, либо ее размер - менее 5% по отношению к общей сумме размера страховой пенсии и накопительной пенсии.

Данные выплаты оформляются мужчинами в 60 лет и женщинам в 55.

В случае, если накопительная часть пенсии не переводилась в негосударственный пенсионный фонд, необходимо обращаться в ПФР. В случае перевода в негосударственный фонд, соответственно, необходимо обратиться именно туда.

Работающие граждане 1967 года рождения и моложе имеют право получить накопления за счет страховых взносов работодателя (с 2002 по 2013 года).

Что касается граждан, родившихся в 1966 году и ранее, то они имеют право на получение накоплений только в случае участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, или если человек вкладывал деньги в накопительную пенсию.

Мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения имеют право на получение средств в случае, если в их пользу уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (с 2002 по 2004 года). В 2005 году эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве РФ.

Приведем пример выплаты в Республике Тыва. Женщина, 1969 года рождения, подала заявление на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. На момент обращения ее страховая пенсия составляла 14 000 рублей. В результате обращения гражданке выплатили единовременное пособие из средств пенсионных накоплений в размере 200 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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