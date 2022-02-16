ПФР: пенсионеры в РФ могут получить единоразово сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

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Пожилые граждане Российской Федерации имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. Чтобы получить эту выплату накопительная пенсия не должна быть начислена, либо ее размер - менее 5% по отношению к общей сумме размера страховой пенсии и накопительной пенсии.
Данные выплаты оформляются мужчинами в 60 лет и женщинам в 55.
В случае, если накопительная часть пенсии не переводилась в негосударственный пенсионный фонд, необходимо обращаться в ПФР. В случае перевода в негосударственный фонд, соответственно, необходимо обратиться именно туда.
Работающие граждане 1967 года рождения и моложе имеют право получить накопления за счет страховых взносов работодателя (с 2002 по 2013 года).
Что касается граждан, родившихся в 1966 году и ранее, то они имеют право на получение накоплений только в случае участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, или если человек вкладывал деньги в накопительную пенсию.
Мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения имеют право на получение средств в случае, если в их пользу уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (с 2002 по 2004 года). В 2005 году эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве РФ.
Приведем пример выплаты в Республике Тыва. Женщина, 1969 года рождения, подала заявление на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. На момент обращения ее страховая пенсия составляла 14 000 рублей. В результате обращения гражданке выплатили единовременное пособие из средств пенсионных накоплений в размере 200 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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