ПФР начал прием заявлений от неработающих россиян на выплату 10 000 рублей в 2022 году

В Пенсионном фонде сообщили о том, кто может получить выплату в 10 тыс. рублей.

Сейчас подать заявление на такую выплату через ПФР могут те, у кого растет ребенок в возрасте до полутора лет, передает PRIMPRESS . Но важно знать, что ПФР выплачивает это пособие неработающим гражданам. Трудоустроенные получают такое пособие по месту работы.

Пособие получает мать ребенка или отец. Но получить его могут и другие родственники малыша, если они ухаживают за ним в силу того, что его родители не могут позаботиться о нем. Например, такие ситуации возможны, когда родителей лишили родительских прав, либо они отбывают срок в местах лишения свободы.

Минимальный размер такой выплаты сейчас составляет 7,7 тыс. рублей. Но в ряде регионов действуют районные коэффициенты, которые существенно повышают размер такой выплаты. Например, при коэффициенте в 1,3 пособие будет равно уже 10 тыс. рублей.

Выплачивается данное пособие ежемесячно пока ребенку не исполнится полтора года. На его оформление уходит 10 рабочих дней. И если все поданные документы в порядке, то после утверждения выплаты в течение 5 рабочих дней деньги поступят на счет, указанный в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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