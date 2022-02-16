ПФР начал прием заявлений от неработающих россиян на выплату 10 000 рублей в 2022 году

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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В Пенсионном фонде сообщили о том, кто может получить выплату в 10 тыс. рублей.
Сейчас подать заявление на такую выплату через ПФР могут те, у кого растет ребенок в возрасте до полутора лет, передает PRIMPRESS. Но важно знать, что ПФР выплачивает это пособие неработающим гражданам. Трудоустроенные получают такое пособие по месту работы.
Пособие получает мать ребенка или отец. Но получить его могут и другие родственники малыша, если они ухаживают за ним в силу того, что его родители не могут позаботиться о нем. Например, такие ситуации возможны, когда родителей лишили родительских прав, либо они отбывают срок в местах лишения свободы.
Минимальный размер такой выплаты сейчас составляет 7,7 тыс. рублей. Но в ряде регионов действуют районные коэффициенты, которые существенно повышают размер такой выплаты. Например, при коэффициенте в 1,3 пособие будет равно уже 10 тыс. рублей.
Выплачивается данное пособие ежемесячно пока ребенку не исполнится полтора года. На его оформление уходит 10 рабочих дней. И если все поданные документы в порядке, то после утверждения выплаты в течение 5 рабочих дней деньги поступят на счет, указанный в заявлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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