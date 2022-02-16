«Будет большой рост»: названы продукты, которые скоро взлетят в цене

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Цены на продукты продолжат расти и далее, уверены многие эксперты, и об этом говорят даже в правительстве страны.
В Минсельхозе даже перечислили несколько групп продуктов питания, которые существенно подорожают в этом году, передает PRIMPRESS.
Так, стоит ожидать в ближайшее время повышения цен на молоко и молочную продукцию. Подорожают существенно хлебобулочные изделия. Придется платить больше за овощи, а также сахар.
Комментируя эту ситуацию, замглавы Минсельхоза Оксана Лут объяснила рост цен тем, что дорожают запасы со старого урожая. И этот процесс будет продолжаться до нового урожая. Но это не касается сахара. Дело в том, что на сахар правительство в прошлом году установило границу цен. Сахар производители не могли отпускать дороже 36 рублей за килограмм. А поскольку сейчас это ограничение снято, то не исключено, что сахара подорожает на 30%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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