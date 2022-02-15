Пенсионеров, которые получают выплату на карту, ждет новый подарок в феврале

Сегодня, 17:54

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Пенсионеров, которые получают выплату на карту, ждет новый подарок в феврале
Фото из открытых источников

Россельхозбанк приготовил пенсионерам, получающим ежемесячные выплаты на банковскую карту, бонус, который будет им предоставлен  в феврале. 

Речь идет о том, что один из крупнейших банков страны увеличил процент по начислению на остаток по счету. Граждане, которые еще не стали клиентами банка, могут оформить такую карту бесплатно и перевести на нее пенсию. На остаток по счету банк будет ежемесячно начислять 7% годовых. Ранее этот показатель составлял 4%. 

Специалисты отмечают, что такую карту можно оформить  и людям предпенсионного возраста за один год до выхода на пенсию. При этом никаких документов для этого предоставлять не нужно. А сообщения о зачислении пенсии на счет будут приходить бесплатно, пишет primpress.ru.

Кроме того, пожилые люди смогут воспользоваться кешбэком в размере 5% от покупок в аптеках. Эту льготу можно заменить на бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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