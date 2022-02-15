Пенсионеров, которые получают выплату на карту, ждет новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
Россельхозбанк приготовил пенсионерам, получающим ежемесячные выплаты на банковскую карту, бонус, который будет им предоставлен в феврале.
Речь идет о том, что один из крупнейших банков страны увеличил процент по начислению на остаток по счету. Граждане, которые еще не стали клиентами банка, могут оформить такую карту бесплатно и перевести на нее пенсию. На остаток по счету банк будет ежемесячно начислять 7% годовых. Ранее этот показатель составлял 4%.
Специалисты отмечают, что такую карту можно оформить и людям предпенсионного возраста за один год до выхода на пенсию. При этом никаких документов для этого предоставлять не нужно. А сообщения о зачислении пенсии на счет будут приходить бесплатно, пишет primpress.ru.
Кроме того, пожилые люди смогут воспользоваться кешбэком в размере 5% от покупок в аптеках. Эту льготу можно заменить на бесплатное снятие наличных денег в любом банкомате в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...Подробнее
С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...Подробнее
Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о...Подробнее
Сбербанк предупредил россиян о том, что уже с 18 февраля ожидаются изменения, которые затронут клиентов банка....Подробнее
В интервью СМИ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о скором открытии в городе шести новых центров...Подробнее
На Западе упорно продвигают мысль о том, что для России важно, чтобы земля была промерзшей, - только в этом случае ее...Подробнее
Комментировать