Минимум 11 тыс. рублей. Пенсионеров обрадовали новой выплатой с 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к концу недели на банковские карты пожилых граждан, рассказывает PRIMPRESS .

Речь идет о доплатах, которую начислят пожилым гражданам с небольшими доходами. Эти доплаты выплачиваются из региональных бюджетов. Доплату будут выплачивать пенсионерам, которые получают пенсию ниже прожиточного уровня, установленного в регионе.

Например, в Ленинградской области минимум для пенсионеров с этого года установлен на отметке в 10 992 рубля. Поэтому всем пенсионерам, проживающим в регионе, придет пенсия не ниже этой суммы. Но если пенсия начислена ниже, то пенсионеру начисляют доплату, чтобы повысить ее до минимума.

В феврале региональные доплаты начнут приходить с 18 числа. Если доплата не придет до конца месяца, то обратиться необходимо за разъяснениями в отделение соцзащиты.

Важно отметить, что данная доплата теперь начисляется автоматически. Получить ее могут неработающие пенсионеры, напоминают специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700