Минимум 11 тыс. рублей. Пенсионеров обрадовали новой выплатой с 18 февраля

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к концу недели на банковские карты пожилых граждан, рассказывает PRIMPRESS.
Речь идет о доплатах, которую начислят пожилым гражданам с небольшими доходами. Эти доплаты выплачиваются из региональных бюджетов. Доплату будут выплачивать пенсионерам, которые получают пенсию ниже прожиточного уровня, установленного в регионе.
Например, в Ленинградской области минимум для пенсионеров с этого года установлен на отметке в 10 992 рубля. Поэтому всем пенсионерам, проживающим в регионе, придет пенсия не ниже этой суммы. Но если пенсия начислена ниже, то пенсионеру начисляют доплату, чтобы повысить ее до минимума.
В феврале региональные доплаты начнут приходить с 18 числа. Если доплата не придет до конца месяца, то обратиться необходимо за разъяснениями в отделение соцзащиты.
Важно отметить, что данная доплата теперь начисляется автоматически. Получить ее могут неработающие пенсионеры, напоминают специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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