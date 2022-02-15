Деньги поступят на карту: россиянам начнут зачислять сразу по 16 тыс. рублей с 18 февраля

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Россияне получат с 18 февраля на свои карты около 16 тыс. рублей, если ранее сдавали кровь.
Государство начислит пособие тем, кто получил знак почетного донора, сообщает PRIMPRESS. Начислена выплата будет и тем, кто получил знак почетного донора в России, и тем, кто стал почетным донором еще во времена СССР.
Пособие почетным донорам выплачивается ежегодно, но только один раз в год. Важно то, что эту выплату индексируют, поэтому в 2022 году почетные доноры получат по 15,7 тыс. рублей. Такую сумму получат почетные доноры, которые подали заявление на выплату в январе и феврале. Перечисления стартуют с 18 февраля, отметили в соцзащите.
Отметим, что знак почетного донора могут получить те, кто сдал кровь 40 раз и не брал ни разу за это деньги. Также будет выдан знак почетного донора и тем, кто сдал бесплатно плазму 60 раз.
Некоторые регионы для почетных доноров вводят дополнительные льготы. Например, в Приморье почетным донорам старше 70 лет выдают путевки в санаторий. Также почетные доноры при наличии дополнительного стажа могут получить на региональном уровне звание ветерана труда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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