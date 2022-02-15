По 66 тыс. рублей каждому. Работающих пенсионеров обрадовали деньгами

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
Около 66 тыс. рублей могут получить работающие пенсионеры.
О таком доходе у пожилых граждан, которые работают после выхода на пенсию, заявили в Пенсионном фонде и Минтруда, передает PRIMPRESS.
Специалисты этих ведомств утверждают, что средний доход пожилых граждан, не прекративших трудовую деятельность после выхода на пенсию, составляет около 66 тыс. рублей в месяц. И это с учетом того, что пенсии у них составляют в среднем 14 тыс. рублей, поскольку они не индексируются.
Поэтому, исходя из статистики, средние зарплаты работающих пенсионеров фактически почти равны средним зарплатам в стране или даже немного их превышают.
У неработающих пенсионеров средние пенсии по стране все же выше, поскольку им выплачивают индексацию. После того как пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6%, средняя пенсия по стране, начисляемая этой категории граждан, выросла до 19 тыс. рублей.
В тоже время с учетом инфляции 2021 года, реальный размер пенсий сократился на 2,9%, о чем свидетельствует статистика Росстата.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...Подробнее
С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...Подробнее
Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...Подробнее
Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...Подробнее
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...Подробнее
Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...Подробнее
Петербуржца, выстрелившего из аэрозольного пистолета в асфальт, суд счёл хулиганом и назначил ему наказание в виде трёх...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о...Подробнее
Комментировать