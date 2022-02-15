По 66 тыс. рублей каждому. Работающих пенсионеров обрадовали деньгами

Около 66 тыс. рублей могут получить работающие пенсионеры.

О таком доходе у пожилых граждан, которые работают после выхода на пенсию, заявили в Пенсионном фонде и Минтруда, передает PRIMPRESS .

Специалисты этих ведомств утверждают, что средний доход пожилых граждан, не прекративших трудовую деятельность после выхода на пенсию, составляет около 66 тыс. рублей в месяц. И это с учетом того, что пенсии у них составляют в среднем 14 тыс. рублей, поскольку они не индексируются.

Поэтому, исходя из статистики, средние зарплаты работающих пенсионеров фактически почти равны средним зарплатам в стране или даже немного их превышают.

У неработающих пенсионеров средние пенсии по стране все же выше, поскольку им выплачивают индексацию. После того как пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6%, средняя пенсия по стране, начисляемая этой категории граждан, выросла до 19 тыс. рублей.

В тоже время с учетом инфляции 2021 года, реальный размер пенсий сократился на 2,9%, о чем свидетельствует статистика Росстата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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