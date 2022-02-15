Пора подавать заявления: ПФР начинает выдачу новой выплаты 25 тыс. рублей

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Еще одна денежная выплата передана в Пенсионный фонд. Эти средства полагаются отдельным категориям россиян на единовременной основе.
Речь идет о пособии для россиян, усыновившим ребенка. С 2022 года данную выплату начал выдавать Пенсионный фонд РФ. Оформить выплату может как усыновитель ребенка, так и тот, кто будет назначен опекуном, попечителем или же приемным родителем малыша.
В данном случае возраст ребенка не имеет никакого значения. Однако в случае, если ребенку восемь лет и более или же он имеет какую-либо группу инвалидности, размер выплаты увеличится в семь раз. Если же в семью берется несколько детей, братья или сестры, то пособие также увеличится.
В среднем, размер данного пособия с февраля нынешнего года в базовом объеме составляет 20 500 рублей. Однако, по аналогии с другими пособиями, в разных регионах РФ люди получают разные выплаты. Например, в Приморском и Хабаровском краях будет применен соответствующий коэффициент.
Для того, чтобы оформить и получить выплату, необходимо обратиться в ПФР либо в МФЦ и подать заявление. Спустя 10 рабочих дней деньги поступят на счет заявителя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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