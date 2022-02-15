Решение принято. Пенсионерам выплатят по 33 тыс. рублей с 1 марта

Получатели пенсионных выплат в Российской Федерации смогут увидеть увеличенные платежи уже в марте нынешнего года. Денежное повышение поступит многим миллионам российских людей. Средний платёж каждому гражданину будет равен 33 000 рублей. Такую информацию представил первый замглавы российского Минфина Леонид Горнин, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.

Имеются в виду платежи, которые в ближайшей перспективе перечислят пенсионерам, бывшим военнослужащим и вместе с ними людям, служащим в органах правопорядка. К ним относятся: военные пенсионеры, а также люди, вышедшие на заслуженный отдых после службы в Росгвардии, МЧС, МВД, а также в Следственном комитете, прокуратуре, ФСИН и других правоохранительных ведомствах. Накануне Государственная дума Российской Федерации одобрила учреждение этим пенсионерам увеличенной пенсионной индексации на 8,6%. Народные избранники ГД приняли документ в 1-м чтении и сразу в целом. Теперь закон рассмотрят в Совете Федерации, и подпишет президент. Эти пенсии проиндексируют с 1 января 2022 года. То есть помимо, собственно, самой повышенной пенсии, в ближайшее время пенсионерам поступит еще и доплата за январь и февраль.

В целом расходы бюджета в этом году на эти цели составят 63 миллиарда рублей. А средний размер военной пенсии после индексации составит 33 тысячи рублей. То есть именно столько выплатят пенсионерам уже с 1 марта, когда начнется зачисление пенсий за первый весенний месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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