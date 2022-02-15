10 тысяч рублей с каждого. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило

Владельцев карточек банка национальной платежной системы «Мир» ожидает новое правило. Этот сюрприз приготовили для граждан Российской Федерации служащие Центробанка. Уже в ближайшей перспективе российские люди смогут получить дополнительные денежные средства благодаря остатку своего счёта. Такую информацию сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, пишет на своих страницах онлайн-издание PRIMPRESS.

Банковский чиновник утверждает, что государство планирует учредить для российских держателей карточек «Мир» совершенно новое правило. В настоящее время денежные средства, приходящие на социальный счёт, привязанный к картам «Мир», никаким образом не задействованы. На эти карточки поступают от государства заработные платы служащих бюджетных учреждений, пенсии, многие другие социальные перечисления. Очень скоро на остаток по этим же счетам будут насчитывать солидные проценты, величина которых будет эквивалентна ключевой ставке, принятой Центробанком. К примеру, в настоящее время рассматривается 9,5 годовых. То есть если человек будет держать на такой карте 10 тысяч рублей в течение месяца, ему начислят 79 рублей прибыли.

Как отметили в ЦБ, новая мера сможет поддержать особо нуждающихся граждан. Ведь фактически речь идет о гарантированном дополнительном доходе в течение года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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