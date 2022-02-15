10 тысяч рублей с каждого. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило

Вчера, 21:44

0

Image 16+
10 тысяч рублей с каждого. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило
Фото из открытых источников

Владельцев карточек банка национальной платежной системы «Мир» ожидает новое правило. Этот сюрприз приготовили для граждан Российской Федерации служащие Центробанка. Уже в ближайшей перспективе российские люди смогут получить дополнительные денежные средства благодаря остатку своего счёта. Такую информацию сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, пишет на своих страницах онлайн-издание PRIMPRESS. 

Банковский чиновник утверждает, что государство планирует учредить для российских держателей карточек «Мир» совершенно новое правило. В настоящее время денежные средства, приходящие на социальный счёт, привязанный к картам «Мир», никаким образом не задействованы. На эти карточки поступают от государства заработные платы служащих бюджетных учреждений, пенсии, многие другие социальные перечисления. Очень скоро на остаток по этим же счетам будут насчитывать солидные проценты, величина которых будет эквивалентна ключевой ставке, принятой Центробанком. К примеру, в настоящее время рассматривается 9,5 годовых. То есть если человек будет держать на такой карте 10 тысяч рублей в течение месяца, ему начислят 79 рублей прибыли. 

Как отметили в ЦБ, новая мера сможет поддержать особо нуждающихся граждан. Ведь фактически речь идет о гарантированном дополнительном доходе в течение года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пора подавать заявления: ПФР начинает выдачу новой выплаты 25 тыс. рублей

Вчера, 23:39

Решение принято. Пенсионерам выплатят по 33 тыс. рублей с 1 марта

Вчера, 22:14

10 тысяч рублей с каждого. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет новое правило

Вчера, 21:44

Появились новые данные о пенсионной реформе

Вчера, 17:34

Каждому зачислят по 4 тыс. рублей. Россиян обрадовали новой выплатой

Вчера, 15:59

Сбербанк предупредил всех, у кого есть вклады и кредиты

Вчера, 15:49

Пенсионеров России лишат выплат после проверки ПФР

Вчера, 15:14

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Вчера, 14:54

Минтруд оценил средний доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей в месяц

Вчера, 11:44

Пенсионеров в России начнут лишать всех льгот за незаконную сдачу жилья в аренду

Вчера, 10:29

Часть граждан в России ждет начисление 1 тыс. 500 рублей в квитанциях ЖКХ в марте 2022 года

Вчера, 09:14

Лучше купить сейчас: названы продукты, которые резко взлетят в цене

Вчера, 00:14

Эксперт Власов: всем пенсионерам в РФ могут выплатить по 10 000 рублей от Путина уже в марте 2022 года

15-02-2022, 23:59

Граждане в России получат по 20 тыс. рублей на карту «Мир» от ПФР в феврале 2022 года

15-02-2022, 22:39

Доплату до 12 300 рублей уже могут оформлять россияне

15-02-2022, 17:09

Решение принято: россиянам выплатят по 10 тысяч рублей с 16 февраля

15-02-2022, 16:29

Пожилым гражданам в России придут крупные выплаты на карту уже 15 февраля 2022 года

15-02-2022, 16:24

Гражданам России зачислят по 500 руб. на карту «Мир» в феврале 2022 года

15-02-2022, 09:34

Часть граждан в России получит на карту «Мир» по 7500 рублей с 15 февраля

15-02-2022, 09:14

Госдума России хочет отменить госпошлину при вступлении в наследство для пенсионеров

14-02-2022, 21:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

Вчера, 00:19

0

Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...

Подробнее
Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Вчера, 14:54

0

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

15-02-2022, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

14-02-2022, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

14-02-2022, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

15-02-2022, 11:09

0

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Вчера, 17:16

0

Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...

Подробнее
Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Вчера, 19:19

0

Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...

Подробнее
За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

0

Петербуржца, выстрелившего из аэрозольного пистолета в асфальт, суд счёл хулиганом и назначил ему наказание в виде трёх...

Подробнее