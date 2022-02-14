Появились новые данные о пенсионной реформе

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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В Российской Федерации обнародовали новую информацию о пенсионной реформе, которую запланировали в правительстве страны. Министерство финансов совместно с Банком России уже на протяжении текущего года будут представлять в Государственную думу проект соответствующего закона. Об этом пишет информационный онлайн-портал PRIMPRESS.
Как обстоят дела в данном направлении, объяснил министр финансов Антон Силуанов. Руководитель Минфина рассказал о том, что его ведомство решает этот вопрос в тесном взаимодействии с Центробанком. В настоящее время осуществляется разработка проекта добровольных пенсионных накоплений для пожилых граждан Российской Федерации. Сейчас уже имеется одобрение такой идеи от президента страны Владимира Путина.
В 2022 году, уверен Антон Силуанов, будет на все 100% завершена доработка проекта новой пенсионной реформы. Затем этот документ будет представлен народным избранникам. Его представят законодателям и внесут в Государственную думу.
Отметим, что еще в 2019 году правительство заговорило о новой системе пенсионных накоплений в России. Тогда проект назвали ГПП, что расшифровывается как «гарантированный пенсионный план». Предполагалось, что россияне сами смогут выбирать вариант, как им копить на негосударственную пенсию. При этом такая выплата все равно имела бы поддержку от государства. Чиновники обещали, что система будет запущена уже в 2022 году, но пока дело остановилось лишь на проекте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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